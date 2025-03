Der Opel Rocks bekommt ein neues Gesicht

Opel frischt den Rocks optisch auf. Das kleine Elektrofahrzeug für den AM-Führerschein ab 15 Jahren bekommt das markentypische „Vizor“-Gesicht in Schwarz, der Opel-Blitz an Front und Heck ist im Kontrast dazu weiß. Dieses Farbdesign wird auch auf dem Lenkrad aufgegriffen. Während die Karosserie unterhalb der Fensterlinie künftig ganz in Hellgrau gehalten ist, setzen das schwarze Panoramadach und die schwarzen Räder weitere Akzente.

Technisch bleibt alles wie gehabt: Der 2,41 Meter kurze Zweisitzer mit der nach hinten öffnenden Fahrertür hat eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und eine Normreichweite von bis zu 75 Kilometern. Das Ladekabel lässt sich aus Seitenwand hinter der Beifahrertür herausziehen. Eine auf der Mittelkonsole positionierte Smartphone-Halterung mit USB-Anschluss und Konnektivität über DAT-Dongle stellt die Vernetzung mit dem Smartphone sicher, das via Bluetooth über den separat anbringbaren „My Rocks Switch“ am Lenkrad verbunden werden kann. Mit „My Rocks Play“ kann die Lieblingsmusik gehört werden, das bevorzugte Navigationssystem genutzt und telefoniert werden.



Opel bietet den Rocks in verschiedenen Ausstattungslinien an. Nähere Details zu den Preisen und Leasingkonditionen sollen in Kürze bekanntgegeben werden. (aum)