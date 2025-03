Neuer elektrischer Power-Pick-up: Maxus e-Terron 9

Maxus erweitert sein Angebot um den vollelektrischen Pick-up e-Terron 9. Er verfügt serienmäßig über Allradantrieb und eine viertürige King Size Cabin. Die beiden Permanentmagnet-Synchronmotoren entwickeln 125 kW (170 PS) an der Vorderachse und 200 kW (272 PS) an der Hinterachse, was sich zu einer Systemleistung von 325 kW (442 PS) zusammenfügt. So sprintet der 5,50 Meter lange Pritschenwagen in 5,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Hochvoltbatterie hat eine Kapazität von 102 kWh, was für eine Normreichweite von bis zu 430 Kilometern steht. Strom nachgeladen werden kann mit bis zu 115 kW.

Der Maxus e-Terron 9 verfügt über verschiedene Fahrmodi, darunter auch einen individuell festlegbaren. Der All-Terrain-Mode liefert Echtzeitdaten, einschließlich Neigungs-, Wank-, Kompass- und Höhenwinkel, während das „transparente Chassis“-Kameradisplay eine unvergleichliche Sicht auf Hindernisse unter dem Fahrzeug bietet und das Fahren im Gelände erleichtert.



Die maximale Nutzlast beträgt 575 Kilogramm, die Anhängelast klassenführende 3,5 Tonnen. Unter der Haube befindet sich zudem ein 236 Liter großer Frunk für Gepäck. Die Pritsche misst 1,56 x 1,50 Meter und verfügt über eine elektrisch bedienbare Heckklappe, deren Ladekante für einen einfachen Zugang um sechs Zentimeter abgesenkt werden kann. Der e-Terron ist außerdem mit einer Vehicle-to-Load-Funktion und drei Steckdosen für den Betrieb externer Geräte ausgestattet.



Der Maxus e-Terron 9 ist zu Preisen ab knapp 74.960 Euro erhältlich (netto: 62.990 Euro). (aum)