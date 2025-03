Der einmillionste Lkw aus Bourg-en-Bresse

Renault Trucks hat am französischen Produktionsstandort Bourg-en-Bresse den einmillionsten Lkw gefertigt und ausgeliefert. Es handelt sich um ein T-Modell für das portugiesische Transportunternehmen TJA und das 126.600ste Exemplar der Baureihe.

In der Fabrik werden derzeit rund 25.000 Lastwagen pro Jahr gebaut. Eröffnet wurde das Werk 1964 für Fahrzeuge des Fernverkehrs und für Baufahrzeuge. Bis 1990 liefen dort die ikonischen Berliet vom Band. Danach folgte der legendäre Renault Magnum. Seit 2023 werden dort auch die vollelektrischen Modelle E-Tech T und E-Tech C in Serie gefertigt.



Renault Trucks ist seit 2001 Teil der Volvo Group. (aum)