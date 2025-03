Nissan arbeitet an autonomen Mobilitätsdiensten

Nissan hat in Großbritannien gemeinsam mit vier weiteren Industriepartnern das Forschungsprojekt „evolvAD“ zum autonomen Fahren erfolgreich abgeschlossen. Dabei legten vollelektrische Nissan Leaf in 21 Monaten mehr als 25.000 Kilometer auf Autobahnen, in Stadtzentren und Wohngebieten sowie auf Landstraßen autonom zurück. Vorangegangen waren bereits zwei ähnliche Projekte, an denen Nissan beteiligt war.

„Die Technologie macht das Fahren nicht nur sicherer und sauberer: Sie kann auch viel mehr Menschen Zugang zur Mobilität verschaffen, die heute aufgrund ihres Wohnorts, ihres Alters oder einer Behinderung nicht dazu in der Lage sind“, sagte David Moss, Senior Vice President, Region Research & Development bei Nissan AMIEO (Afrika, Naher Osten, Indien, Europa und Ozeanien). Man bereite sich darauf vor, in den kommenden Jahren Mobilitätsdienste auf Basis des autonomen Fahrens anbieten zu können, kündigte er an.



Nissan forscht aktuell in Japan, in Großbritannien und in den USA zu autonomen Mobilitätsdiensten. Am Unternehmenssitz in Yokohama wird derzeit das „Easy Ride“-Fahrzeug Serena AD getestet. (aum)