Mazda stellt die Weichen für die Zukunft

Mazda wird in den kommenden Jahren sowohl in die Verbrennertechnologie als auch die Elektromobilität investieren. Der japanische Automobilhersteller kündigt für 2027 die Weiterentwicklung seines Skyactiv-X-Motors mit temporärer Selbstzündung an. Der Skyactiv-Z mit 2,5 Litern Hubraum und vier Zylindern wird die künftige Abgasnorm Euro 7 erfüllen und in zwei Jahren in der nächsten Generation des Mazda CX-5 erstmals eingesetzt. Die neue Verbrennungstechnologie wird zukünftig auch im Reihensechszylinder-Ottomotor der Mazda Large-Plattform zum Einsatz kommen sowie darüber hinaus bei der Weiterentwicklung des Kreiskolbenmotors berücksichtigt, an dem Mazda als weltweit einziger Hersteller weiter festhält.

Zudem entwickelt Mazda eine neue E-Plattform. Sie wird sowohl bei der Hardware als auch bei der Software äußerst flexibel sein und verschiedene Batterietypen und Fahrzeugmodelle ermöglichen. Das erste auf dieser neuen Plattform basierende Elektrofahrzeug soll 2027 auf den Markt kommen und wird in Japan für alle globalen Märkte produziert. Die Batteriezellen werden in Zusammenarbeit mit Panasonic entwickelt und produziert werden. Nach dem Mazda 6 e in diesem Jahr kündigt das Unternehmen ein neues Crossover-EV-Modell in den nächsten zwei Jahren an.



Bei der Fahrzeugfertigung setzt Mazda auf gemischte Produktionslinien, bei der Elektroautos und Verbrenner auf einem gemeinsamen Band gebaut werden. (aum)