Mit kraftvollen 540 Elektro-PS (400 kW) tritt der Renault 5 Turbo 3E Anfang 2027 das Erbe des legendären Renault 5 Turbo aus den 1980er Jahren an. Auch die elektrische Neuauflage besticht durch ein spektakuläres Design. Doch statt des ursprünglichen Mittelmotor-Turbos hinter den Vordersitzen bestücken die Franzosen ihren Hot Hatch mit zwei Radnabenmotoren. Die beiden E-Maschinen, die sich in den Hinterrädern befinden, sollen ein gewaltiges Drehmoment von 4850 Newtonmetern entfachen. Damit soll der Elektro-Bolide in unter 3,5 Sekunden von Null auf Tempo 100 beschleunigen und bis zu 270 km/h schnell sein.

Einen Preis nannte Renault noch nicht. Er dürfte irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Euro liegen. Doch schon jetzt steht fest: Aufgrund der limitierten Auflage von 1980 Exemplaren werden ohnehin wohl nur wenige Kunden in den Genuss des französischen Elektro-Boliden kommen. (aum)