DAF tankt Energie während der Fahrt

Die DAF-Konzernmutter Paccar hat sehr dünne und flexible Solarmodule entwickelt, die an Lkw-Fahrerhäusern und Anhängern mit festem Aufbau montiert werden können. Mit ihnen lässt sich während der Fahrt Sonnenenergie tanken, die in der Batterie gespeichert wird. Dadurch wird die Lichtmaschine entlastet und Kraftstoff gespart sowie der Verschleiß reduziert.

Die Solarmodule von Paccar Parts sind in zwei Größen erhältlich: Eine kleinere Version, die nur drei Millimeter dick ist, 110 x 30 Zentimeter misst, nur 700 Gramm wiegt und 16 Zellen für 55 Watt Spitzenleistung verwendet. Die doppelt so große Version liefert entsprechend 110 Watt-Peak. Die selbstklebenden Module sind flexibel und lassen sich an Rundungen eines Dachs oder Spoilers anpassen. Die erzeugte Energie wird über einen Wandler (im Lieferumfang enthalten) direkt in die Batterie eingespeist und entweder gespeichert oder unmittelbar im Fahrerhaus genutzt. Dank der Module muss der Fahrer den Motor seltener oder manchmal auch gar nicht mehr starten, wenn er Zubehör beim geparkten Lkw verwendet.



Vertrieben werden die Module über die DAF-Servicepartner, die sie auch montieren. (aum)