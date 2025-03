Christiane Benner wird stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Christiane Benner (57), Vorsitzende der IG Metall, rückt planmäßig in den Aufsichtsrat der Volkswagen AG und wird gleichzeitig Stellvertreterin des Vorsitzenden Hans Dieter Pötsch. Benner ist als Arbeitnehmervertreterin Nachfolgerin von Jörg Hoffmann.

Christiane Benner stammt aus Aachen und ließ sich nach dem Abitur zur Fremdsprachenkorrespondentin ausbilden und arbeitete zunächst in Darmstadt im Vertrieb des Maschinenbauunternehmens Carl Schenk, das heute Teil des Dürr-Konzerns ist. Von 1993 bis 1999 studierte Christiane Benner Soziologie mit Schwerpunkt Industriesoziologie an den Universitäten Marburg und Frankfurt am Main, wo sie ihr Studium mit Diplom abschloss. Zudem machte sie im Rahmen eines Auslandsaufenthalts auch einen Bachelor in den USA. Seit 1997 arbeitet sie für die IG Metall. 2011 wurde Christiane Benner geschäftsführendes Mitglied im Vorstand, vier Jahre später zweite Vorsitzende, 2023 erfolgte die Wahl zur ersten Vorsitzenden. Benner ist seit 2018 stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Continental und war von 2014 bis 2024 Mitglied im BMW-Aufsichtsrat. (aum)