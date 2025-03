Vorschau: Ein Turbo unter Strom, eine Renaissance und ein Aufsteiger

Mit dem breitbackigen Renault 5 Turbo 3E präsentieren die Franzosen eine extrem sportliche Variante des aktuellen Renault 5, die optisch stark an den legendären R 5 Turbo aus den 1980er Jahren erinnert. Doch statt des Mittelmotor-Turbos hinter den Vordersitzen arbeiten zwei Elektromotoren an der Hinterachse, die zusammen 500 PS leisten. Was sonst noch hinter dem neuen Kraftzwerg steckt, weiß unser Autor Guido Borck.

Als Marke für bezahlbare Mobilität will Citroën sich verstanden wissen. Im Interview mit der Autoren-Union Mobilität äußert sich Markenchef Thierry Koskas morgen zur Antriebsstrategie und zur Frage, ob die legendäre Ente eines Tages wieder auferstehen könnte.



Ari Motors ist bislang vor allem für seine kleineren Nutzfahrzeuge bekannt. Mit dem 1710 steigt die Firma aus der Nähe von Leipzig nun ins Segment der 3,5-Tonner ein und auf. Wir schauen ihn uns einmal näher an.



Mit dem Start des vollelektrischen EX 90 hatte Volvo den fossilen Vorgänger XC 90 eigentlich schon abgeschrieben. Doch weil die Autokäufer bei den Stromern nun nicht gerade Schlange stehen und der Hybridantrieb bei den großen SUV aktuell eine Renaissance erlebt, bringen auch die Schweden nochmal eine überarbeitete Neuauflage ihres Bestsellers. Frank Wald dreht schon mal eine Runde.



Mit dem Frühling zieht es vermehrt auch wieder die Camper auf die Straße. Mit dem ML-T 570 Crossover bedient Hymer die steigende Nachfrage nach Offroad-Mobilen. Aber auch auf Asphalt macht der Teilintegrierte eine gute Figur, wie Michael Kirchberger im Praxistest festgestellt hat.



