„Ich glaube, dass wir auch 2030 und darüber hinaus Autos mit Verbrennungsmotor anbieten werden. Wenn der Markt 2035 tatsächlich vollelektrisch wird, werden wir uns adaptieren, aber bis dahin haben wir nicht vor, völlig elektrisch zu werden.“ Das betont Citroën-Markenchef Thierry Koskas in einem Interview mit den Medien der Autoren-Union Mobilität. Es wird zwar in allen Baureihen elektrische Varianten geben, aber die Marke will vor allem „Mobilität erschwinglich machen“. Koskas sieht Citroën dennoch nicht als Low-Cost-Anbieter und deutlich breiter aufgestellt als beispielsweise Dacia.

Auch das Erbe der Marke sei ein wichtiges Merkmal für eine erfolgreiche Zukunft. Ob es eines Tages eine moderne Form der legendären „Ente“ geben wird, ist aber noch nicht entscheiden. Koskas räumt im Gespräch aber ein, dass ein solches Projekt dem Image der Marke sicherlich weiter befördern könnte. (aum)