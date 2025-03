Der Mercedes-Benz CLA wächst und schrumpft gleichzeitig

Optisch ist er sich treu geblieben, technisch macht er einen großen Sprung: Mercedes-Benz wird den neuen CLA zunächst als reine Elektrovariante auf den Markt bringen. Schnell erkennbar ist die neue Modellgeneration an dem durchgehenden Leuchtband vorne und hinten. In den Karosseriedimensionen hat der CLS an allen Stellen leicht zugelegt und bietet mehr Kopffreiheit, gleichzeitig schrumpft aber der Beinraum im Fond geringfügig sowie das Kofferraumvolumen um gleich 55 Liter. Bei der elektrische Variante EQ kommen dafür rund 100 Liter im Frunk hinzu. Auch die Ellenbogenbreite fällt vorne wie hinten etwas geringer aus. In der Länge legt die kompakte Stuttgarter Stufenhecklimousine um vier Zentimeter auf 4,72 Meter zu.

In den Benzinmodellen kommt ein neu entwickelter 1,5-Liter-Vierzylinder mit 48-Volt-Hybridisierung zum Einsatz, der im effizienteren Miller-Zyklus mit früh schließenden Einlassventilen arbeitet. Der Vollhybrid hat eine Batterie mit 1,3 kWh Energiegehalt. Das so genannte Segeln (Abkoppelung des Antriebstrangs) ist bis Tempo 100 möglich. Die vollelektrische Version mit 800-Volt-Ladetechnik wartet zudem mit einem klassenbesten cw-Wert von 0,21 auf und beherrscht bidirektionales Laden. Strom kann mit bis zu 320 kW in die Batterie fließen. Mercedes verspricht binnen zehn Minuten Energie für bis zu 325 Kilometer.



Angekündigt sind zunächst der CLA 250+ EQ und der 350 4-Matic EQ mit Leistungen von 200 kW (272 PS) und 260 kW (353 PS). In den Topvarianten bietet die Lithiumionen-Batterie einen Netto-Energiegehalt von 85 Kilowattstunden. Sie soll Reichweiten zwischen 670 und 790 Kilometern ermöglichen. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 210 km/h begrenzt. Ab Ende des Jahres wird es noch einen CLA EQ mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technki (LFP) und 58 kWh geben.



In den CLA ziehen die nächste Generation des Infotainmentsystems MBUX mit KI-Unterstützung sowie erweiterte Assistenzsysteme für teilautomatisiertes Fahren ein. Wann der CLA auf den Markt kommt und was er kostet, teilte Mercedes noch nicht mit. (aum)