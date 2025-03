Mazda bringt den überarbeiteten CX-60 in drei Antriebsvarianten zu den Neben einem PHEV mit 2,5-Liter-Vierzylinder und 327 PS (241 kW) steht ein 3,3-Liter Sechszylinder-Diesel in den beiden Leistungsstufen 200 PS (147 kW) und 254 PS (187 kW) im Programm. Der Dieselantrieb wird durch ein 48-Volt-Hybridsystem unterstützt, um den Verbrennungsmotor zu entlasten und ermöglicht im Schiebebetrieb eine Segelfunktion. Der stärkere Antrieb beschleunigt den immerhin rund zwei Tonnen wiegenden CX-60 in 7,4 Sekunden auf Tempo 100 km/h und verbraucht nach WLTP-Norm 5,3 bis 5,5 Liter.

Das Fahrwerk wurde im Rahmen der Modellpflege gründlich überarbeitet und erreicht nun im Vergleich zum Vorgänger deutlich bessere Komfortwerte. Dafür wurden weichere Federn, straffere Stoßdämpfer und ein vergrößerter Federweg an der Multi-Link-Hinterradaufhängung entwickelt. Das Ergebnis nennt Mazda nun „Jinba-Ittai“-Fahrgefühl. Außerdem bekam die präzise arbeitende Servolenkung eine verfeinerte Software. Das Ergebnis ist ein Premium-Fahrerlebnis.

Die Preisliste für den Mazda CX-60 beginnt bei 48.890 Euro für die bereits gut ausgestattete Version Prime Line. (aum)