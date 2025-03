Webasto holt sich vorzeitig einen neuen Vorstandsvorsitzenden

Jörg Buchheim ist ab kommender Woche neuer Vorstandsvorsitzender von Webasto. Der bis Ende des Jahres laufende Vertrag mit Dr. Holger Engelmann wurde nach Unternehmensangaben einvernehmlich vorzeitig aufgelöst.

Mit Jörg Buchheim gewinnt Webasto eine erfahrene Führungskraft, die eine Erfolgsbilanz in der Transformation und Neuausrichtung internationaler Automobilzulieferer nachweisen kann. Bei Hella baute er als CEO China & Asia das Geschäft signifikant aus, optimierte das operative Geschäft und stärkte die Marktposition in der Region. Als Group CEO & President von Inalfa Roof Systems führte der studierte Elektrotechniker das Unternehmen aus einer existenzbedrohenden Krise und brachte es zurück auf Wachstumskurs. Zuletzt leitete Buchheim Kongsberg Automotive als Group CEO und setzte dort ebenfalls erfolgreich ein Transformationsprogramm um.

Webasto befindet sich derzeit in einer Optimierungs-- und Restrukturierungsphase. Der Automobilzulieferer aus der Nähe von München ist unter anderem Spezialist für Fahrzeugdächer und Thermomanagement. (aum)