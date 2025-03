BMW-Marketing unter neuer Leitung

Susanna Eiber leitet künftig das Marketing von BMW in Deutschland. Sie folgt auf Jennifer Treiber-Ruckenbrod, die das globale Marketing von Mini übernommen hat.

Susanna Eiber verfügt über langjährige Marketing- und Vertriebserfahrung im Markt Deutschland. In den vergangenen vier Jahren hat sie die Markenkommunikation und das Produktmarketing bei Mini Deutschland verantwortet. Davor war Susanna Eiber Leiterin der BMW-Niederlassung in Mannheim und in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen des Unternehmens tätig. Vor ihrem Einstieg in die BMW Group in 2012 arbeitete die studierte Betriebswirtin mehr als acht Jahre beim Beratungsunternehmen McKinsey & Company. (aum)