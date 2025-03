Der Morgan fürs Smartphone-Zeitalter

Beim Design bleibt sich die Marke treu, bei Material und Technik geht es weiter als bisher. Morgan bringt als neues Topmodell den Supersport. Er steht auf einer neuen Aluminiumplattform und hat alternativ zum Stoffverdeck ein Hardtop aus Carbon. Auch die Karosserie besteht aus Aluminium. Der puristische Roadster kommt außerdem mit Bluetooth-Konnektivität und induktiver Ladeschale fürs Smartphone sowie LED-Rückleuchten und LCD-Display in den – weiterhin analogen – Instrumenten im 21. Jahrhundert an. Das Audiosystem steuert Sennheiser bei. Für die klassische Handwerkskunst des Hauses stehen unter anderem die Holzeinfassungen, die es in elf verschiedenen Ausführungen gibt.

Angetrieben wird der Morgan Supersport von einem Sechszylinder-Twin-Turbo von BMW mit 335 PS (246 kW). Die Kraftübertragung übernimmt eine Acht-Gang-Automatik von ZF. Die neue Lenkung soll noch besser ansprechen und das neue Fahrwerk Agilität und Handlichkeit erhöhen. Optional gibt es einstellbare Dämpfer.



Der Preis des Morgan Supersport liegt bei 85.000 Pfund ohne länderspezifische Mehrwertsteuer, das sind umgerechnet etwas über 100.000 Euro. (aum)