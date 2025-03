Wie auch immer das Wohnmobil überwintert hat, jetzt locken milde Temperaturen zu ersten Ausflügen mit dem Freizeitvehikel. Ein paar Tipps machen den Start sicher und einfach. Reinigung tut Not, Portal-Waschanlagen sind jedoch tabu. Sie können die Dachaufbauten wie TV-Schüssel, Luken oder Solarmodule und die empfindlichen Acrylglasfenster in den Seitenwänden beschädigen. Die Reinigung mit einem Dampfstrahler ist besser geeignet, dennoch heißt es mit der Hochdrucklanze: Abstand halten. Kontrolliert werden müssen die Füllstände der Betriebsmittel wie Motoröl, Bremsflüssigkeit, Motorkühlmittel und Scheibenwaschwasser. Außerdem der Reifendruck und das Alter der Pneus. Sie sollten nach sechs Jahren gewechselt werden.

Auch der Innenraum will gepflegt werden, hier sei aber zu sparsamen Wassereinsatz geraten, denn in Fugen eindringende Feuchtigkeit kann den Werkstoff der Möbel aufquellen lassen. Alle Ecken und vor allem die Nasszelle sollten auf Schimmelbildung und die Dichtung zwischen Toilettenschüssel und der Tankkassette auf Dichtigkeit geprüft werden. Auch die Funktionstüchtigkeit von Kühlschrank, Gaskocher, Wasserpumpe und Beleuchtung gehört kontrolliert, denn hier ist die Reparatur meist günstiger und schneller erledigt als am abgelegenen Reiseziel an einem Wochenende. (aum)