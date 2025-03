Software-Update bei Kia

Bei Kia ist ein neues Software-Update verfügbar. Die umfassendsten Neuerungen betreffen den EV 3. Er bietet nun als erstes Modell der Marke in Europa einen KI-Assistenten sowie die Möglichkeit, Videostreaming-Dienste, Gaming-Angebote und einen WiFi-Hotspot ins Infotainmentsystem des Fahrzeugs zu integrieren. Außerdem lässt sich bei EV 3, EV 6 und EV 9 mit dem Infotainmentsystem CCNC (Connected Car Navigation Cockpit) jetzt im EV-Routenplaner direkt über die Kartenansicht einstellen, mit wie viel Batterierestkapazität der Zielort erreicht werden soll. Dieser gewünschte Mindestladezustand kann auch für das Ansteuern von Ladestationen programmiert werden, um so durch ein Ladefenster mit maximaler Ladeleistung den Stopp zu verkürzen.

Der KI-Assistent des EV 3 hilft zum Beispiel bei der Urlaubsreiseplanung: von der Optimierung der Routenführung im Sinne des Fahrers über die Suche nach Unterkünften, die Empfehlung von Aktivitäten und beispielsweise die Organisation von Ski- oder Sportausrüstung bis zur Beurteilung der Wetterlage inklusive Unwetter- oder Lawinenwarnungen. Das Angebot ist nach der Aktivierung der Online-Dienste Kia Connect für ein Jahr kostenlos verfügbar und danach als Option erhältlich.



Mit dem Software-Update bietet der EV 3 ein breites Spektrum an In-Car-Entertainment, das sich zum Teil ausschließlich im geparkten Fahrzeug oder während der Ladepausen nutzen lässt. Zur Wahl stehen die drei Pakete „Entertainment Standard“, „Entertainment+“ und „Entertainment+ (WiFi)“, die ab sofort im Kia Connect Store gebucht werden können. Das Standard-Paket beinhaltet den Zugang zu Musikstreaming-Diensten und zu Youtube. Das Paket „Entertainment+“ bietet darüber hinaus den Zugang zu Apps mit (teils kostenpflichtigen) Videostreaming und Gaming. Das Paket „Entertainment+ (WiFi)“ bietet darüber hinaus die Hotspot-Funktionalität für Internetverbindungen über das Fahrzeug. Sie starten bei 7,99 Euro pro Monat oder 85,99 Euro pro Jahr für das Paket Entertainment Standard. Das „Entertainment+“-Paket (ohne WiFi) können Kunden einen Monat lang kostenlos testen.



Eine weitere Neuerung, die jetzt auch alle Kia mit dem bisherigen Infotainmentsystem Gen5W (Generation 5 Wide) bieten: Die Warntöne des intelligenten Geschwindigkeitsassistenten lassen sich durch einen längeren Druck auf die Mute-Taste am Lenkrad (Lautstärkeregler) stummschalten. Das Software-Update kann für die CCNC-Modelle ab sofort Over the Air oder per Download über das Navigationsupdate-Portal sowie bei einem Kia-Händler installiert werden. Für die Gen5W-Modelle steht es ab dem 14. April ebenfalls auf diesen Wegen zur Verfügung. (aum)