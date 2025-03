Die Motorsport-Arena erwacht aus dem Winterschlaf

Die Motorsport-Arena in Oschersleben beendet ihre Winterpause. Besucher können ab sofort für fünf Euro Eintritt auf das Gelände. Den motorsportlichen Saisonauftakt bildet am 22. und 23. März die NATC-Serie (Norddeutscher ADAC Börde Tourenwagen Cup). Weiter geht es am 5. April mit dem „Arena Autofrühling“. Einer der Programmhöhepunkte des Jahres ist dann der Saisonauftakt der DTM vom 25. bis 27. April.

Beim ADAC-Börde-Tourenwagen-Cup fährt ein buntes Teilnehmerfeld vom 15-jährigen Youngster bis hin zum GT3-Fahrer. „Bereits im vergangenen Jahr hatten wir regelmäßig Starterfelder von knapp 40 Teilnehmern – daher werden wir die Serie nun auch in bestehenden Formaten wie dem Fast Car Festival vom 13. bis 15. Juni, dem ADAC Racing Weekend Anfang August oder der NASCAR Euro Series vom 19. bis 21. September zu sehen bekommen.“, freut sich Arena-Geschäftsführer Ralph Bohnhorst über die steigende Beliebtheit der Serie.



Beim traditionellen Autofrühling erwartet die Besucher bei freiem Eintritt wieder ein vielseitiges Programm, zu dem auch die Oldtimer-Trackdays mit historischen Formelwagen und legendäre Rennwagenklassikern gehören. Aus nächster Nähe begutachtet werden kann das DTM-Fahrzeug von Schubert Motorsport. Das Team setzt in der neuen Saison zwei Tourenwagen ein. Unter dem Motto „Urlaub vor der Haustür“ können Besucher Inspirationen für ihren nächsten Urlaub in der Region sammeln. Zudem werden wie Hubschrauberrundflüge über die Börde angeboten. Es gibt Benzingespräche im Fahrerlager, Autogrammstunden und Mitmach-Aktionen in verschiedenen Sportarten – von Diskuswurf über Cheerleading bis hin zu Baseball und Football. (aum)