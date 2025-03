Vor 20 Jahren erfüllte sich Build Your Dreams (BYD) selbst einen Traum und wechselte vom Batterieproduzenten zum Autohersteller. Topmodell ist der 4,80 Meter lange Seal (engl. = Robbe). Die Limousine ist alles andere als ein chinesisches Billigprodukt und kostet mit Allradantrieb immerhin mehr als 53.000 Euro, kommt aber mit einer Vollausstattung zu den Kunden, was den Preis wiederum etwas relativiert.

Das Fahrzeug hat die unternehmenseigene „Cell to Body“-Technologie, bei der der Akku in einem Sandwich-Aufbau in die Bodenstruktur der Limousine integriert ist, sodass zum einen eine optimierte Torsionssteifigkeit entsteht und das Fahrzeug tiefer liegt, was wiederum dem Innenraum zugutekommt.



Im Fahrbetrieb zeigt sich der Seal von seiner unproblematischen Seite. Bei schneller Kurvenfahrt wird das Heck bei Bedarf unaufgeregt vom ESP wieder in die Spur gelotst. Das Fahrwerk ist für den europäischen Markt straff ausgelegt, was sich vor allem bei kurzen Bodenwellen zeigt. Die Allradversion besitzt Dämpfer mit variabler Frequenz, die sich auf den jeweiligen Untergrund einstellen.



In der Allradversion liefern die beiden Elektromotoren üppige 390 kW (530 PS) und 670 Newtonmeter Drehmoment. Trotz eines Gewichts von gut 2,2 Tonnen schießt die Robbe pfeilschnell über die Straße. Wer’s drauf anlegt ist in unter vier Sekunden auf Tempo 100. Zugunsten der Reichweite – sie wird mit 520 Kilometern angegeben – ist die Höchstgeschwindigkeit auf 180 km/h begrenzt. Laden kann der BYD mit bis zu 150 kW. Als Verbrauch werden 18,2 kWh genannt. Tatsächlich konsumiert der Seal als Allrad rund 20 kWh, und wenn die Leistung vollständig abgerufen wird können es auch mehr als 25 kWh werden.



Der gut ausgestattete Seal Excellence AWD steht für 53.660 Euro bei den Händlern. (aum)