Vorschau: Eine volle, aber etwas unsichere Woche

Der Kalender für nächste Woche ist gut gefüllt, aber der eine oder andere Termin hängt wegen der drohenden Streiks den deutschen Flughäfen förmlich noch in der Luft: Mazda stellt zum Beispiel den überarbeiteten CX-60 vor, und für Mitsubishi ist der neue Outlander das wohl wichtigste Modell und Aushängeschild seit dem Neustart in Europa. Das Plug-in-Hybrid-SUV rollt Ende des Monats in vierter Generation zu den Händlern. Frank Wald ist – wenn Verdi es denn zulässt – bei der ersten Ausfahrt des neuen Flaggschiffs der Japaner dabei.

Auf jeden Fall wird Volkswagen am Dienstag das Ergebnis des vergangenen Jahres bekannt geben. Dabei wird nichts Gutes erwartet, denn die Sparbeschlüsse des Konzerns wirken frühestens im neuen Jahr. Gespannt sein darf man auf den Ausblick angesichts von China-Krise, Zollstreit in den USA und drohenden CO2-Strafen in der EU. Toyota hat zum Kenshiki-Forum nach Brüssel geladen. Auf der wiederkehrenden Veranstaltung für europäische Medien geben die Japaner einen Ausblick auf ihre künftige Strategie und Toyota- und Lexus-Modelle der kommenden Monate. Diesmal stehen vor allem die neuen batterieelektrischen Stromer im Fokus. Auch Dacia zeigt, wie die Marke den CO2-Ausstoß ihrer Modelle weiter reduzieren will.



Opel stattet sein Flaggschiff Grandland mit einem Plug-in-Hybridantrieb aus: Was kann die Kombination aus Benzin- und Elektroantrieb? Erstaunlich weit elektrisch fahren, wie wir auf einer Testfahrt festgestellt haben. BYD rundet sein Modellprogramm mit dem Atto 2 nach unten ab. Matthias Knödler hat sich eine limitierte Auflage des neuen Sportwagen von Boldmen angesehen. Entwickelt wurde das Auto unter Sportwagen-Legende Friedhelm Wiesmann. Jens Meiners berichtet von einer Mitfahrt in einer superstarken Version der kommenden Neuen Klasse von BMW.



Mit dem Rafale hat Renault seinem Espace ein schnittiges Coupé zur Seite gestellt. Dazu schmeicheln Alcantara-Sportsitze und Schieferdekor am Cockpit dem Auge. Doch wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit des neuen Flaggschiffs aus? Guido Borck machte den Praxistest mit dem 200 PS starken Einstiegshybrid, der sich als durchaus sparsam erweist.



Frühlingshafte Temperaturen locken die Camper auf die Straßen. Was ist zu beachten, wenn das Wohnmobil nach der Winterpause wieder auf Reisen geht? Michael Kirchberger weiß es. Zudem zieht es mit steigenden Temperaturen auch wieder mehr Radfahrer ins Freie: Der Branchenverband ZIV präsentiert zunächst einmal die Marktdaten des vergangenen Jahres.



Darüber hinaus halten wir Sie tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der vielfältigen Welt der Mobilität, allem voran Auto und Motorrad, auf dem Laufenden. Morgen feiert erst einmal eine deutsche Automobilikone ihren 75. Geburtstag. (aum)