BYD lässt die Drohnen fliegen

BYD hat eine Zusammenarbeit mit dem Drohnenexperten DJI ins Leben gerufen, um seine vollelektrischen Fahrzeuge mit den kleinen unbemannten Fluggeräten zu koppeln. Das System will der Automobilhersteller als Option anbieten. Es ist derzeit noch nur für den chinesischen Markt vorgesehen. Lingyuan, so der Name, wird es in zwei unterschiedlichen Varianten für Modelle der Marken Yangwang, Denza und BYD geben.

Der Start- und Landeplatz befindet sich auf dem Fahrzeugdach. Zusätzliche Positionierungsmodule, Kameras und spezielle Halterungen ermöglichen Lingyuan Starts und Landungen während der Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h. Dem Auto selbst kann die Drohne Auto mit einer Geschwindigkeit von bis zu 54 km/h folgen. Per Knopfdruck kehrt sie aus einer Entfernung von bis zu zwei Kilometern zum Fahrzeug zurück.



Das System ermöglicht, hochwertige Fahraufnahmen zu generieren. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und reichen von einfachen Selfie-Aufnahmen bis hin zur vorausschauenden Streckenerkundung und Umgebungserkundung im unwegsamen Gelände. Die von BYD entwickelte Lingyuan-App erleichtert die Drohnenbedienung und ist vollständig in die Fahrzeugsysteme integriert.



Den ausfahrbaren Landeplatz fuhr die Drohne gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, die so gestaltet sind, dass eine Fahrzeughöhe von 2,05 Meter nicht überschritten wird. Bei größeren Modellen ist der „Hangar“ in das Dach eingelassen und bei kleineren Fahrzeugen direkt aufgesetzt. Er verfugt außerdem über eine 4K-Weitwinkelkamera, die mit der 4K-Kamera der Drohne gekoppelt werden kann. So sind Aufnahmen aus zwei Perspektiven möglich. (aum)