Der Subaru Forester und der Kolibri

Mit dem „Kolibri-Fest“ feiert Subaru am 22. März den neuen Forester bei seinen Händlern. Die charakteristische Silhouette des Vogels findet sich bei der sechsten Generation des SUV-Klassikers unter anderem an der Windschutz- und Heckscheibe sowie auf dem Schiebedach findet. Zudem bietet der Forster mit elf Lackierungen eine ähnliche Farbenvielfalt. Das neue Modell kommt mit erweitertem Allrad-Assistenzsystem X-Mode, neu gestalteten Vordersitzen und einer verbesserten Geräuschdämmung zu den Kunden. Das erweiterte Eyesight-System bekommt neue und erweiterte Assistenzfunktionen. Bei einer Probefahrt am 22. März lassen sich neben dem Kolibri weitere Motive und Details wie Hundetatzen und Fußspuren entdecken.

Umrahmt wird der Aktionstag von einem bunten Rahmenprogramm und einem Gewinnspiel. Verlost wird als Hauptpreis ein Eishockey-Wochenende in München für zwei Personen. Dazu gehören neben der Anreise im Subaru Forester und Übernachtung ein Spielbesuch in der VIP-Lounge. Zu den weiteren Preisen der Verlosung zählen ein Beamer, ein Premium-Daunenschlafsack und Gutscheine. (aum)