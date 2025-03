Citroën bleibt am Ball

In dieser Woche ist die Fußball-Kleinfeld-Liga in ihre dritte Saison gestartet und von Köln nach Berlin gewechselt. Noch bis zum 12. Mai treffen die Mannschaften jeden Montagabend aufeinander. Mit am Ball ist weiterhin auch Citroën, und das ist teilweise wörtlich zu verstehen. Als exklusiver Automobilpartner sorgen speziell gebrandete Space Tourer für die Mobilität von Spielern und Verantwortlichen.

Ein spezieller Auftritt wartet auf den Ami: An jedem Spieltag rollen in einer der Pausen zwischen zwei Matches zwei der ultrakompakten Zweisitzer aufs Spielfeld und fungieren als „Balljungen“ beim Fan-Gewinnspiel „Citroën Lattenschießen“. Zudem ist der neue e-C3 im Public Bereich der Arena im ehemaligen Flughafen Tempelhof platziert. Zudem ist Citroën auf Banden und LED-Walls präsent sowie als Presenter der „Community Votes“, bei dem Zuschauer tippen können, wie die Spiele ausgehen. (aum)