Renault lädt zum Rendezvous

Renault lädt am dritten März-Wochenende zum Frühjahrs-Rendezvous bei seinen Händlern ein. Bis zum 23. März schenkt der Hersteller Kunden außerdem zwei Raten, wenn sie einen neuen Pkw oder ein leichtes Nutzfahrzeug über Mobilize Financial Services für mindestens 24 Monate leasen oder finanzieren. Die Ersparnis kann bis zu 1000 Euro betragen. Inbegriffen sind eventuell mitgebuchte Services.

Näher kennenlernen können Interessenten die Modelle der Marke beim „Renault Rendezvous“ am 14. und 15. März. Dabei gibt es auch den R 5 E-Tech Electric zu sehen, von dem in Deutschland kurz nach dem Marktstart bereits mehr als 1000 Einheiten in Deutschland verkauft wurden.



Ein weiteres Angebot der beiden Aktionstage sind die so genannten „KISS Deals“. Die Abkürzung steht für „Keep It Simple & Smart“ und erstreckt sich auf die Modelle Clio, Captur und Symbioz. Sie werden jeweils in Verbindung mit einer leistungsstarken Motorisierung, der beliebten Ausstattung Techno und weiteren optional verfügbaren Ausstattungspaketen sowie dem Sorgenfrei-Paket mit Garantieverlängerung, Ganzjahresreifen und der Übernahme der Wartungskosten angeboten. (aum)