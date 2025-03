Der Einstiegs-ID lässt noch zwei Jahre auf sich warten

Volkswagen hat sich früh auf die Elektromobilität eingestellt, steht aber immer noch ohne preiswertes Einstiegsmodell da. Und es wird noch zwei Jahre dauern. Zunächst wird es 2026 erst noch den ID 2 im Polo-Format in der Preisklasse um die 25.000 Euro geben. 2027 kommt dann mit dem ID Every 1 (sprich: Everyone = für jeden) nach dann vier Jahren endlich ein Nachfolger des E-Up auf den Markt kommen. Der Basispreis soll bei rund 20.000 Euro liegen. Volkswagen hat heute eine Studie des Volks-Elektroautos gezeigt. Das 3,88 Meter lange ID Every 1 hat einen 70 kW (95 PS) starken Antrieb. Der Viersitzer soll eine Reichweite von mindestens 250 Kilometern sowie 305 Liter Kofferraumvolumen haben. (aum)