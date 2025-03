Porsche übernimmt Akku-Zellen-Produktion

Porsche hat die V4Drive GmbH der Varta AG übernommen. Der Sportwagenhersteller ist neuer Mehrheitseigner der Gesellschaft, die Varta bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung ohne operativen Einfluss am Unternehmen beteiligt, das Hochleistungs-Akku-Rundzellen entwickelt und produziert. Der Name wird in V4Smart umgewandelt, um zu signalisieren, dass nicht nur Automotive-Anwendungen in Frage kommen.

Die Zellen vor V4Smart kommen derzeit als Boosterzellen in den 911-GTS-Modellen bei Porsche zum Einsatz. Die Produktion findet in Ellwangen statt. Die dortige Fertigungsanlage wurde bereits maßgeblich unter Mitwirkung der Porsche Werkzeugbau GmbH zur Serienreife gebracht. Voraussichtlich ab April sollen die Rundzellen zusätzlich auf einer neuen Anlage am Standort Nördlingen gefertigt werden, die ebenfalls unter Federführung von Porsche errichtet worden ist.



Bis Ende des Jahres plant das Unternehmen rund 375 Arbeitsplätze an beiden Standorten aufzubauen und eine Vielzahl an Varta-Mitarbeitern zu übernehmen. Unabhängig davon plant der Sportwagenhersteller auch weiterhin, eine Beteiligung an der Varta AG zu erwerben. (aum)