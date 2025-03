Miniaturmeisterwerk im DAF-Museum

Ein Blickfang der besonderen Art ist derzeit im DAF-Museum in Eindhoven zu sehen: eine Miniatur-Nachbildung des historischen Firmenhauptgebäudes. Der Nachbau im beliebten Modelleisenbahnmaßstab 1:87 zeichnet sich durch seine besondere Liebe zum Detail aus. So kann der Betrachter zum Beispiel das Wandgemälde in der Eingangshalle ebenso entdecken wie den beeindruckenden Schreibtisch von DAF-Gründer Hub van Doome im ersten Stockwerk. Auch die übrigen Büroräume sind möbliert. Bevölkert ist das Innere von drei Zentimeter hohen, handbemalten Figuren.

Hinter dem Miniaturbauwerk steckt Rien Gerrits, der seit 2018 als einer der 200 Freiwilligen in dem Museum arbeitet. Begonnen hat er mit der Arbeit bereits vor zwölf Jahren. Der 73-Jährige ist Mitglied des Eindhovener Modellbauvereins und war zunächst gefragt worden, ob ein Modell der Fassade des DAF-Hauptgebäudes bauen könne. Das war ihm am Ende zu wenig und so entstanden anschließend auch die etwas zurückgesetzten Seitenflügel. Mit jedem Baufortschritt wuchs der Ehrgeiz und die Lust an originalgetreuen Details. „Das Projekt hat ein Eigenleben entwickelt, und es ist noch lange nicht fertig. Im Moment arbeite ich an den Geländern und an der Pförtnerloge“, berichtet Rien Gerrits. (aum)