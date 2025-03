H2 Mobility schließt Wasserstoff-Tankstellen

Mangels Nachfrage schließt H2 Mobility Ende des Monats elf kleinere Wasserstoff-Tankstellen mit 700-Bar-Technik für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Weitere elf Stationen wollen bis Ende Juni folgen. Das Unternehmen will sich in Zukunft vor allem auf die Versorgung von Transportern, schweren Lastwagen und Bussen konzentrieren, für deren Betankung andere Anforderungen gelten. Hier soll in Zukunft stärker investiert werden. H2 Mobility ist nach eigen Angaben mit mehreren Marktteilnehmern im Gespräch, um zumindest einen Teil der Pkw-Stationen zu erhalten.

Zum 31. März schließen zunächst einmal die H2-Stationen in Neuruppin, Bonn, Flensburg, Geisingen, Potsdam, Ulm, Siegen, Aachen, Bad Rappenau, Heidelberg (Speyerer Straße) und Mönchengladbach. Aktuell gibt es in Deutschland lediglich von Toyota und Hyundai jeweils ein Pkw-Modell, das Wasserstoff tankt, um damit in einer Brennstoffzelle Energie für den Elektromotor zu erzeugen.



Die strategische Ausrichtung von H2 Mobility orientiert sich an einem regionalen nachfragebasierten Ausbau für leichte und schwere Nutzfahrzeuge. In den kommenden sechs Monaten eröffnen zwei neue Standorte mit 350-, 500- und 700-Bar-Betankungsmöglichkeiten in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) und Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Die neue Tankstellengeneration steht für mehr Zapfsäulen, größere Wasserstoffmengen, die über ein Trailer-System bereitgestellt werden, und eine deutlich leistungsstärkere Technik. (aum)