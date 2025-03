Vinfast baut auf händlerbasiertes Vertriebsnetz

Vinfast stellt seine weltweite Vertriebsstrategie auf ein händlerbasiertes Modell um. In Deutschland hat der vietnamesische Automobilhersteller für den Anfang eine Kooperationsvereinbarung mit der sächsischen Autohaus Hübsch GmbH unterzeichnet, die in Chemnitz und Werdau jeweils einen Vertriebsstandort hat. Die Showrooms folgen dem „3S“-Modell (Sales, Services, Support) und bieten Kunden sowohl Produktpräsentation als auch Beratung sowie Kundendienst. Darüber hinaus plant Vinfast den Aufbau eines Händlernetzes in Großstädten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. (aum/av)