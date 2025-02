Junge Menschen stehen zum Auto

Wie eine aktuelle Studie von Consors Finanz zeigt, bleibt auch bei den unter 30-Jährigen der eigene Pkw das beliebteste Verkehrsmittel. „In Zeiten, in denen man so genannte Leichtkraftfahrzeuge bereits ab 15 Jahren nutzen kann, ist die Lust auf das erste eigene Auto kaum gebrochen“, stellt der Automobilclub (AvD) von Deutschland fest.

Ein Leben ohne Auto ist der Studie zufolge für über Zweidrittel der befragten Gen Z (zwischen 1995 und 2010 geboren) nicht vorstellbar. Ähnlich hohe Werte haben sonst nur die eigene Wohnung und das Smartphone. 84 Prozent der jungen Deutschen geben sogar an, mit dem eigenen Pkw emotional verbunden zu sein. Das Auto stehe für Spaß und Freiheit.



„Trotz wachsendem Umweltbewusstsein bleibt also das Image des Autos stabil“, so der AvD. 44 Prozent der Gen Z sehen hier sogar eine positive Entwicklung aufgrund der stark zurückgehenden Treibhausgasemissionen bei den Pkw, nicht zuletzt durch immer strengere Abgasnormen und die zunehmende Zahl an Elektroautos. (aum)