Jetzt fällt wieder der Hammer

Traditionsgemäß beginnen jedes Jahr im März diesseits und jenseits des Atlantiks die großen Versteigerungen wertvoller Chromjuwelen für Autoliebhaber mit besonders dicker Brieftasche. Den Anfang macht in der zweiten März-Woche Gooding & Company auf Amelia Island mit einem lauten Paukenschlag. Für 25 von insgesamt 186 angebotenen Fahrzeuge erhofft sich das Auktionshaus mit Sitz im kalifornischen Santa Monica Einkünfte von mindestens einer Million Dollar (ca. 950.000 Euro) und von Fall zu Fall weit mehr.

Als Spitzenreiter in der teuren Modellpalette wird ein Ferrari 375 MM Berlinetta aus dem Baujahr 1955 gehandelt, der es möglicherweise auf einen achtstelligen Beitrag bringen. Als straßentauglicher Rennsportwagen spielt dieses Auto mit seiner Leistung von 340 PS (250 kW) und maßgeschneiderter Karosserie in einer eigenen Liga. Auf seinem Chassis 0472 AM steht eine für wichtige Kunden eigens zurecht geschneiderte Berlinetta von Pinin Farina – in diesem Fall für Alfred Ducato, damals Vizepräsident der United California Bank in San Francisco, Kalifornien, und ein begeisterter Ferrari–Sammler.



Doch auch die übrigen Auktionskandidaten haben es in sich. (aum)