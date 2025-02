Mitte März wird Citroën auch in Deutschland eine Kampagne für den e-C4 starten, die in Frankreich bereits läuft. In einem aufwändig produzierten Werbefilm versucht dabei eine junge Frau, einen Außerirdischen zurück zu seinem Raumschiff zu bringen. Am Ende einer Verfolgungsjagd entscheidet sich der galaktische Gast dann aber doch für den e-C4. Begleitet wird die Kampagne von weiteren Aktionen bei Händlern und in sozialen Netzwerken. (aum)