Zehn Sommerreifen auf dem Prüfstand

Der Frühling naht und damit für viele Autofahrer wieder der Reifenwechsel. Die Gesellschaft für Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) und der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) haben zehn von ihnen getestet. Es handelt sich um UHP-Reifen (Ultra High Performance) der Dimension 225/45 R18. Am Ende überzeugt der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 am meisten.

Der zweitplatzierte Continental Premium Contact 2, eigentlich ein Touringreifen, glänzt mit dem kürzesten Bremsweg auf nasser Fahrbahn und sicherem Fahrverhalten. Platz drei geht an den Bridgestone Potenza Sport, der nur geringfügig schlechter bremst, aber noch mehr Seitenhalt und eine sportlichere Charakteristik bietet. Er hat nach Einschätzung der Tester das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.



Wie hervorragend die Nasshaftung von Bridgestone, Conti und Goodyear ist, verdeutlicht nicht zuletzt der Abstand zu den Profilen von Michelin und Pirelli, die für sich genommen zwar gut abschneiden, aber nicht an die Spitzengruppe heranreichen. Der Falken Azenis FK 520, der Toyo Proxes Sport 2 und Vredestein Ultrac Pro bauen ihrerseits spürbar weniger Nasshaftung auf, weshalb vor allem die Bremswege im direkten Vergleich länger ausfallen. Beim Aquaplaning-Schutz indes schneidet der Vredestein am besten ab.



Eklatante Schwächen zeigen hingegen die beiden chinesischen Fabrikate. Der Mastersteel Super Sport 2 – billigstes Produkt im Test – patzt in sämtlichen Disziplinen und fährt dem Feld durchgehend hinterher. Allein beim Bremstest hat er einen um 10,9 Meter längeren Weg bis zum Stillstand als der Conti – er ist noch mit über 45 km/h unterwegs, während der andere bereits steht. Auch der Triangle Effex Sport TH202 enttäuscht mit vollen 52 Meter Bremsweg, zieht sich jedoch einigermaßen achtbar aus der Affäre. Dennoch: Im Regen ist auch er keine gute Wahl.



Bei den Fahrversuchen auf trockener Piste übernimmt der Goodyear die Führung und besticht mit seinem absolut tadellosen Verhalten selbst in Extremsituationen. Dazu ist er stark auf der Bremse und glänzt mit einem ordentlichen Abrollkomfort. Der Continental rollt noch geschmeidiger ab.



Der Michelin Pilot Sport 5 sich im Trockenen den dritten Rang. Es folgt der Pirelli P Zero, dessen Rollwiderstand nach der letzten Überarbeitung besser geworden ist. Der Bridgestone hingegen markiert seinerseits den kürzesten Bremsweg und gibt sich betont sportlich. Diese Charakteristik schränkt jedoch den Komfort ein, in Sachen Energieeffizienz trägt er sogar die rote Laterne. Der Toyo liegt nach Punkten im Trockenen gleichauf und begeistert mit seiner Agilität, die ihm die flotteste Rundenzeit sichert. Falken und Vredestein schlagen sich wacker, setzen aber kaum Akzente.



Dass ein niedriger Preis allein nicht alles über die Wirtschaftlichkeit aussagt, belegen die beiden China-Reifen. Der Mastersteel zeigt zwar dank des sehr niedrigen Rollwiderstandwerts Sparpotenzial, doch seine geringe Laufleistung relativiert diesen Vorteil. Noch schneller verschleißt der Triangle, der sich deswegen ebenfalls nur sehr bedingt als „preiswerte” Alternative empfiehlt. Da die beiden Pneus außerdem deutlich weniger Haftung aufbauen und verlängerte Bremswege bedingen, landen sie schließlich auf den letzten Plätzen.



Der Goodyear entpuppt sich dabei als der nachhaltigste Pneu, der mit wenig Verschleiß, einer hohen Laufleistung sowie guten Werten im Rollwiderstand und nicht zuletzt einem geringen Außengeräusch Umwelt und Geldbeutel schont. Auch der Michelin glänzt mit geringer Abnutzung und hoher Laufleistung, ist aber etwas laut und weist nur einen durchschnittlichen Rollwiderstand auf. Conti und Falken erzielen vergleichbare Ergebnisse, der Vredestein gefällt mit seinem leisen Abrollgeräusch. Immerhin: Der Mastersteel ist der leiseste Pneu im Test, Den drei Testspitzenreitern folgen der laut GTÜ ausgewogene und langlebige Michelin sowie der fein ausbalancierte Pirelli. Vredestein, Toyo und Falken können zwar nicht mit den Premium-Profilen mithalten, haben aber durchaus ihre Stärken, während die vermeintlich preiswerten Pneus von Triangle und Mastersteel keine ernsthaften Alternativen darstellen. (aum)