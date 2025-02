Alpine verabschiedet den A 110

Vor dem Wechsel der Baureihe im nächsten Jahr ins Elektrozeitalter legt Alpine noch einmal zwei besondere Versionen des A 110 auf. Mit dem A 110 R „70“ feiert die Marke ihr 70-jähriges Bestehen. Das Editionsmodell ist auf 770 Exemplaren limitiert. Mit ihm endet die Produktion der „R“-Versionen. Neu ist zum Modelljahr 2025 außerdem der GTS.

Die Karosserie des 300 PS (215 kW) starken Alpine A 110 R 70 sowie die Räder bestehen aus Carbonfaser. Wählbar sind zehn verschiedene Karosseriefarben und vier Ausstattungsvarianten aus dem Individualisierungsprogramm. Zu den weiteren Merkmalen zählen die Michelin-PS-Cup-2-Reifen, ein Akrapovic-Auspuff und sieben mögliche Farben für die Brembo-Bremssättel. Das „70th Anniversary“-Logo an Radhäusern, Einstiegsleisten und Kopfstützen sowie die nummerierte Plakette weisen die Exklusivität aus. An der Fahrzeugsäule und den Türinnenseiten findet sich das Monogramm der französischen Flagge. Innerhalb der Sonderserie gibt es noch jeweils 70 Exemplare in Caddy Blau, Arktis Weiß und Seismic Rot. Sie sind eine Hommage an den dreifarbigen A 106, der 1955 als erstes Serienfahrzeug der Marke präsentiert wurde.



Der GTS ersetzt zum Abschluss die GT- und die S-Versionen. Er leistet ebenfalls 300 PS und ist mit dem Sportfahrwerk des S ausgestattet. Wahlweise gibt es schwarze Lederkomfortsitze oder Racing-Schalensitze. Optional ist ein Aero-Kit erhältlich. Der A 110 GTS , ist in drei zusätzlichen matten Farben verfügbar.



Der A 110 R 70 wird zu Preisen ab 120.150 Euro angeboten, der GTS ist ab 78.950 Euro erhältlich. Die Basisversion kostet 64.450 Euro. (aum)