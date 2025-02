Vorstandswechsel bei Porsche

Jochen Breckner (47) verantwortet bei Porsche künftig das Ressort Finanzen und IT, Matthias Becker (54) wird Vertrieb- und Marketingvorstand. Sie folgen auf Lutz Meschke und Detlev von Platen, die das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen.

Jochen Breckner leitete zuvor das Generalsekretariat und die Unternehmensentwicklung von Porsche. Becker war zuletzt Leiter der Region Übersee- und Wachstumsmärkte des Sportwagenherstellers.



Jochen Breckner ist seit 25 Jahren im Unternehmen – erst als Praktikant und Diplomand, später als Doktorand. Der promovierte Betriebswirt und gebürtige Stuttgarter wurde 2008 Assistent des Vorstandsvorsitzenden. Von 2010 bis 2012 leitete er das Controlling der Bereiche Vertrieb, Marketing und Financial Services. Danach war er Leiter Produkt-Controlling und später Leiter Controlling. Seit September 2018 führt Breckner das Generalsekretariat und die Unternehmensentwicklung von Porsche. Breckners Nachfolger wird Christian Pantel, der momentan noch die Verantwortung für eine Baureihe trägt.



Matthias Becker arbeitet seit 2015 für die Porsche AG. Als Leiter der Region Übersee- und Wachstumsmärkte hat er Vertriebsregionen wie Südostasien, Australien, den Mittleren Osten, Afrika sowie Mittel- und Südamerika mit mehr als 70 Märkten verantwortet. Zuvor war der 54-Jährige in mehreren Führungspositionen im Volkswagen-Konzern tätig. So war er für Audi in diversen leitenden Vertriebsfunktionen in Europa und China, bei Skoda und im VW-Marketing in Deutschland tätig. (aum)