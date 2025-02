Die Ducati Desmo 450 MX gibt’s für 12.835 Euro

Ducati wird Sportfahrern ab Juni auch in Deutschland die Desmo 450 MX anbieten. Die Motocross-Wettbewerbsmaschine wird bei ausgewählten Händlern für 12.835 Euro zu haben sein. Nach ersten erfolgreichen Einsätzen der 450 MX bei nationalen Veranstaltungen und einem Titelgewinn in Italien wird Ducati in diesem Jahr mit einem Werksteam beim Motocross Grand Prix (MXGP) antreten. Fahrer in der Motocross-Weltmeisterschaft sind Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini. Partner ist – wie schon in der Superbike- und der Moto-E-WM – auch hier Aruba.it. (aum)