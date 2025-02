Triumph steigert seinen Absatz um 64 Prozent

Triumph hat im vergangen Jahr so viele Motorräder wie noch nie abgesetzt. Die Verkäufe stiegen gegenüber dem Vorjahr um 64 Prozent. Mit 134.635 Auslieferungen wurde gleichzeitig auch erstmals die 100.00er-Marke übersprungen. Mehr als jede vierte Triumph wurde dabei in Indien verkauft. In Deutschland lagen die Briten im vergangenen Jahr bei den Neuzulassungen an siebter Stelle.

In den vergangenen sechs Jahren hat Triumph seinen Absatz damit mehr als verdoppelt. Mit der Speed 400 und der Scrambler 400 X waren die Briten im vergangenen Jahr erstmals auch in der Klasse unter 500 Kubikzentimeter Hubraum vertreten. Zudem stieg die Marke im Mai mit einer 250er in den Motocrosssport ein, eine 450er-Wettbewerbsmaschine ist seit diesem Monat erhältlich, und mit der Tiger Sport 800 wird im kommenden Monat eine neue Baureihe eingeführt. Das Aftermarket-Geschäft wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls kontinuierlich ausgebaut und trägt zum Umsatzwachstum bei. (aum)