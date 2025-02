Range Rover geht unter die Modemacher und bringt eine erste und limitierte Lifstyle-Kollektion auf den Markt. Vorgestellt wird sie während des „Range Rover House“ in Lech in Österreich, das vom 11. bis 22. März 2025 geöffnet ist. Die achtteilige luxuriöse Kollektion will mit ihrem Design, den Farben und der Grafik an die Fahrzeuge der Marke anspielen.

Die Wendejacken für Männer und für Frauen – Knightsbridge Promenade und Soho Chic – werden einzeln von Hand zugeschnitten, wobei jedes Teil von einem Expertenteam in Italien und Großbritannien sorgfältig abgesteppt wird. Das maßgeschneiderte Design der Reißverschlüsse verfügt über eine abgeschrägte Kante in Sunset Gold, die von einer der berühmten Range-Rover‑Lackierungen inspiriert ist. Die Wendejacke Knightsbridge Promenade ist in Braun gehalten und hat eine gesteppte rosa Seite. Die Wendejacke Soho Chic ist auf einer Seite gesteppt, und auf der anderen Seite hat sie einen auffälligen grafischen Druck in Rottönen.



Die beiden modernen Schals aus Seidentwill greifen jahrhundertealte Handwerkskunst in Großbritannien und Europa auf. About Town wird von einem Expertenteam am Comer See in Italien bedruckt, während Chelsea Blossom in einer der letzten noch existierenden Mühlen Großbritanniens in Macclesfield gedruckt und hergestellt wird. Jedes der Tücher wird in kleinen Mengen produziert.



Die auf Jacquard‑Webstühlen gewebten Decken aus einem luxuriösen Schurwoll‑Kaschmir‑Mix (90 Prozent Wolle und zehn Prozent Kaschmir) werden in Italien von einem der weltweit führenden Anbieter von Luxustextilien hergestellt und in zwei Farbpaletten – London Nightfall und Cream Tea – individuell gefärbt. Sie sind außerdem mit dem unverwechselbaren Bodyside‑Motiv versehen, das in der gesamten Kollektion zu sehen ist, und werden von Hand mit Steppnahtkanten versehen.



Die so genannte Range Rover London Collection ist online (shop.landrover.com) verfügbar und wird durch eine Miniatur-Range-Rover-Skulptur vervollständigt, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt wurde. Sie ist Sunset Gold und Tourmaline Braun erhältlich. Weitere Mode- und Lifestylkollektionen sind geplant. (aum)