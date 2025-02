Mehr Leistung und mehr Drehmoment

Vor 50 Jahren ging zum ersten Mal ein Skoda mit dem Kürzel „RS“, kurz für „Rallye Sport“, an den Start, und damit begann die Karriere eines der erfolgreichsten Sportmodelle Europas. Der 130 RS nutzte den 1000 MB, das erste Modell der Marke mit Heckmotor, als Basis und sicherte sich neben anderen Erfolgen 1981 die Markenwertung der Tourenwagen-Europameisterschaft. Mit dem Sportcoupé begann die Geschichte der RS-Modelle, die bei dem Hersteller aus dem tschechischen Mlada Boleslaw für besonders leistungsstarke Versionen der Serienfahrzeuge stehen. Jüngster Zugang in dieser Abteilung ist die zweite Generation des Kodiaq RS, der jetzt als Fünf- und Siebensitzer auf den Markt rollt.

Im Vergleich zum Vorgänger leistet der 2,0-Liter-TSI-Motor nun 20 PS mehr und kommt auf 265 PS (195 kW). Gleichzeitig wuchs das maximale Drehmoment auf 400 Newtonmeter, die sich unterwegs sehr erfreulich bemerkbar machen. Die Kraftübertragung auf die vier angetriebenen Räder übernimmt ein schnell und präzise schaltendes Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe, das stets die passende Übersetzung bereitstellt, und der so genannte Dynamic Sound Boost macht der Umwelt deutlich, dass dieser Skoda nicht nur spielen will, sondern es vom Start an ernst meint. In 6,3 Sekunden beschleunigt der Kodiaq RS auf Tempo 100 km/h, und bei 231 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht.



Die Preise beginnen bei 57.900 Euro. (aum)