Public Opening im Zeichen des Motorsports

Im Zeichen des Motorsports steht der nächste Publikumstag in der Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln. Traditionell am ersten Samstag im Monat findet auch am 1. März wieder das Public Opening von 10 bis 14 Uhr bei freiem Eintritt statt. Zu sehen gibt es beim Thementag allerlei Renn-, Touren- und Rallyewagen sowie GR-Modelle. Zu Gast sind in einer Talkrunde die zweifache Damen-Rallye-Weltmeisterin Isolde Holderied und Rallyechampion Philip Geipel, der seinen GR Yaris Rally2 mit nach Köln bringt.

Zu den Exponaten der Motorsportschau gehören Le-Mans-Prototypen wie der 1000 PS (736 kW) starke TS050 von 2016, ein historischer Yaris Cup Racer, der berühmte Corolla WRC von 1997 sowie der Lexus TS 650 Prototyp mit 650 PS (478 kW) von 2012. Aber auch die rund 75 weiteren Klassiker von Toyota und Lexus laden wieder zum Probesitzen ein. Zudem gibt es wieder Expertenführungen. (aum)