Die Lieblinge der Frauen

82 Journalistinnen aus 55 Ländern haben die ihrer Meinung nach besten Autos des Jahres 2025 gewählt. „Women’s Worldwide Car of the Year“ in ihrer jeweiligen Kategorie wurden der Mini Cooper, der Kia EV 3, Audi A6 e-Tron, Hyundai Santa Fe, Toyota Land Cruiser und der Porsche Panamera. Als beste Technologie wurde bei der heutigen Preisverleihung in Madrid die Blade Batterie und das Dual-Motor-System von BYD ausgezeichnet. Volvo erhielt den „Sandy Myhre Award” als Marke, die sich in besonderer Weise für Autofahrerinnen engagiert. (aum)