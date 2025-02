Vorschau: Ein Traumauto, die Zukunft und eine neue V2

Einer der letzten seiner Art: Der Ferrari 12 Cilindri Spider ist ein Traumwagen. Der offene Sportwagen mit einem frei atmenden Zwölfzylinder unter der langen Fronthaube ist noch ein klassischer Ferrari, ohne Hybridantrieb oder Turbo-Aufladung. Wir drehten ein paar Runden mit einem Auto, das es wohl schon bald nicht mehr geben soll.

Wie die Zukunft aussieht, zeigt Kia beim EV Day mit seinen Plänen für die E-Mobilität. Vorgestellt werden dabei auch der EV 4 und der PV 5.



Der erneuerte Kodiaq von Skoda ist als Basisversion unaufgeregt und fast vernünftig unterwegs. Für Vortrieb sorgt ein konventioneller Diesel, für einfache Bedienung herkömmliche Drehsteller. Und dennoch ist das SUV mit seinem Infotainmentsystem weit vorne mit dabei.



Ducati stellt die neue Panigale V2 vor, deren 890-Kubik-Motor 120 PS liefert, die auf rund 175 Kilogramm Motorrad treffen. Ralf Bielefeldt war für uns mit ihr unterwegs.



Die 1958 gründete Scuderia Hanseat veranstaltete den ersten Fahrerlehrgang auf dem Nürburgring und schufen damit quasi die Blaupause für die Fahrsicherheitstrainings, die heute von Clubs bis zu Herstellern durchgeführt werden. Die Corona-Pandemie brachte das Ende der Traditionsveranstaltung. Bald feiert sie auf der Nordschleife des Nürburgrings ihr Comeback. Bernd Ostmann weiß mehr. Und last, but not least gibt der Pressedienst Fahrrad eine Übersicht über die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt.



