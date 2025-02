Es gibt Dinge, die können nur die Franzosen. Croissants, die bei der kleinsten Berührung bröseln, Mode, die nie unangestrengt aussieht, und natürlich Autos, die mehr Lebensgefühl als bloßes Fortbewegungsmittel sind. DS Automobiles, die luxuriöse Abspaltung von Citroën, versucht seit Jahren, diesem Stil gerecht zu werden – wenn auch bislang mit überschaubarem Erfolg. Mit dem neuen DS No.8 will man nun die Elektromobilität auf das nächste Level heben – mit raffinierter Eleganz, maximalem Komfort und einem Hauch künstlerischer Inszenierung.

Massagesitze, Nackenwärmer, ein Fahrwerk, das den Asphalt liest – der DS No. 8 inszeniert sich als fahrende Entspannungsoase. Ein rollendes Spa mit französischem Esprit, das auf langen Strecken für pure Gelassenheit sorgen soll. Doch während Fahrer und Beifahrer sich in edlen Materialien und durchdachten Komfortdetails sonnen, stellt sich hinten eine andere Stimmung ein. Wer dort Platz nimmt, bekommt weniger Wellness und mehr Yoga-Erfahrung – inklusive angewinkelter Beine und einer Dachlinie, die zur fläzenden Sitzhaltung nötigt.



Dafür glänzt der No. 8 mit technischer Raffinesse. Bis zu 750 Kilometer Reichweite, ein aerodynamisch optimiertes Design und leistungsstarke Antriebsoptionen mit bis zu 350 PS verbinden Stil mit Alltagstauglichkeit. Der illuminiert gestaltete Kühlergrill und die markante Lichtsignatur setzen optische Highlights, das adaptive Fahrwerk soll für eine souveräne Straßenlage sorgen. Auch das Ladeerlebnis soll mit einer stabilen Ladekurve verbessert werden.



Mit seinem unverwechselbaren Stil, hochwertigen Materialien und innovativer Technik bringt der DS No. 8 auf jeden Fall frischen Wind in die elektrische Oberklasse. Der Fokus auf Design und Komfort ist deutlich spürbar – mit kleinen Abstrichen bei der Raumaufteilung. (aum)