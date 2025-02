Yamaha ruft über 12.000 Motorräder zurück

Yamaha ruft in Deutschland 12.422 Motorräder der Baureihen Tracer 9, XSR 900, MT-09, Niken GT und MT-10 zurück. Betroffen sind Maschinen, die zwischen Mai 2021 und Dezember 2024 gebaut wurden. Bei ihnen können sich in seltenen Fällen aufgrund einer fehlerhaften ECU-Programmierung Abriebpartikel im Drosselklappensensor ansammeln. Anzeichen sind ein instabiler Leerlauf oder ein Absterben des Motors im Leerlauf. Die Störanzeige leuchtet auf und gibt den Fehlercode P2135 an.

Alle Halter werden über das Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und in die Werkstatt gebeten. Bei den betroffenen Fahrzeugen erhält das Steuergerät eine aktualisierte Software und die Drosselklappe einen neuen Sensor. Der kostenlose Service dauert etwa zwei Stunden. (aum)