Für welche Verkehrspolitik stehen die einzelnen Parteien?

Mehr als jeder vierte Bundesbürger (28 Prozent) soll laut ZDF-Politbarometer noch unentschlossen sein, welche Partei er am Sonntag wählt. Doch wie stehen SPD, CDU und Co. zu Fragen wie Verkehrsinfrastruktur, Tempolimit und Elektroautos? Was planen die Parteien für die Zukunft der Pkw-Mobilität? Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat die Kernpositionen in Verkehrsfragen derjenigen Parteien noch einmal zusammengefasst, die mit Sicherheit in das neue Parlament gewählt werden bzw. eine reelle Chance haben.

Die CDU/CSU legt ihren Schwerpunkt auf die Sanierung bestehender Verkehrswege, wobei Neubauten weniger im Fokus stehen. Die Verkehrssicherheit soll durch technologische Innovationen verbessert werden, zum Beispiel durch Einführung bundesweit einheitlicher digitaler Fahrzeugzulassungen. Zudem sollen Innovationen wie autonomes Fahren und vernetzte Mobilität gefördert werden. Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen lehnen CDU und CSU ab. Sie möchten das von der EU beschlossene Verbrenner-Verbot rückgängig machen und stellt sich gegen Fahrverbote in Innenstädten. Bei der Wahl von Antriebstechnologien sollen Käufer auch zukünftig „technologieoffen“ entscheiden können. So sollen auch e-Fuels, Wasserstoff und Biokraftstoffe gefördert werden. Zudem soll die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität weiter ausgebaut werden.



Die SPD setzt auf Sanierung sowie Ausbau der bestehenden Infrastruktur mit klarem Fokus auf Elektrifizierung des Verkehrs. Ein europaweites Schnellladesystem für E-Autos soll eingerichtet werden mit verpflichtenden Ladesäulen an Tankstellen und Supermärkten, ergänzt durch einheitliche und kontaktlose Bezahlsysteme. Nachhaltige Technologien und die Digitalisierung stehen im Mittelpunkt, um Deutschland als wettbewerbsfähigen Standort zu erhalten. Die SPD sieht ein Tempolimit von 130 km/h als notwendige Maßnahme für mehr Sicherheit und Umweltschutz an. Am strikten Umstieg auf Elektrofahrzeuge wird festgehalten. Dies soll über eine verstärkte Förderung, den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie niedrigere Stromkosten durch Deckelung der Netzgebühren erleichtert werden. Besonderes Augenmerk liegt auch hier auf der Unterstützung von Haushalten mit niedrigem Einkommen.



Bündnis 90/Die Grünen konzentrieren sich auf die Elektromobilität und wollen nur Fabrikate fördern, die in Europa produziert werden. Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen sollen beim Kauf von E-Autos gezielt finanziell unterstützt werden. Fossile Verbrenner sollen zunehmend ersetzt werden, alternative Kraftstoffe erhalten keine Priorität. In einem zukünftigen „Bahnland“ soll der motorisierte Individualverkehr zugunsten umweltfreundlicher Alternativen wie ÖPNV und Rad reduziert werden. Ziel ist, die Verkehrswende zu einer klimaneutralen Mobilität bis 2045. Kommunen sollen leichter Tempo-30-Zonen einrichten können, um den Rad- und Fußverkehr sicherer zu gestalten. Die Sanierung bestehender Straßen wird priorisiert, Neubauten bekommen weniger Bedeutung. Die Einführung eines Tempolimits bei 130 km/h auf Autobahnen soll sowohl der Verkehrssicherheit als auch der CO2-Reduktion dienen.



Die Linke möchte den Individualverkehr zugunsten nachhaltiger Mobilitätskonzepte zurückdrängen. Große und schwere Pkw sollen stärker besteuert werden, um Straßen zu schonen und Unterhaltskosten zu senken. Die Partei setzt auf konsequente Sanierung bestehender Straßen und lehnt den Ausbau neuer Autobahnen zugunsten der Bahn ab. Raststätten sollen in die öffentliche Hand überführt werden. Technologische Lösungen wie autonomes Fahren werden kritisch gesehen. Die Linke spricht sich für Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen und 30 km/h innerorts als notwendig an. Die Partei befürwortet die Umstellung auf Elektromobilität und lehnt Alternativen wie e-Fuels für den Individualverkehr ab. Spezifische Nutzergruppen, wie Handwerker und Menschen mit niedrigem Einkommen, sollen eine besondere Förderung erhalten. Zudem soll die öffentliche Hand eine Vorreiterrolle bei der Anschaffung von Elektrofahrzeugen übernehmen.



Die AfD spricht sich für den Erhalt sowie den Ausbau von Fahrspuren und Parkraum in Innenstädten aus und fordert die Rücknahme von Tempo-30-Regelungen auf Hauptstraßen. Sie fordert die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie eine Neubewertung der Spannbetonbauweise, um Bauwerke sicher zu sanieren. Im Bereich der Digitalisierung setzt die AfD auf Datensouveränität und kritisiert die Überwachungspotenziale digitaler Assistenzsysteme. Ein Tempolimit wird strikt abgelehnt. Die AfD setzt auf den Fortbestand des Verbrennungsmotors und will synthetische Kraftstoffe als zukunftsfähige Alternative fördern. Die Finanzierung der Ladeinfrastruktur aus öffentlichen Mitteln soll eingestellt werden, da eine flächendeckende Nutzung aufgrund fehlender Stromkapazitäten nicht realistisch sei.



Die FDP möchte ein flexibles Modell zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur einführen, bei dem die Nutzer stärker in die Verantwortung genommen werden. Sie setzt auf Modernisierung bestehender Straßen und Brücken und möchte die Sicherheit durch autonomes Fahren, Nutzung von Künstlicher Intelligenz sowie intelligente Verkehrsleitsysteme erhöhen. Auch die Liberalen lehnen ein generelles Tempolimit ab und setzen auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Die Partei befürwortet die Förderung von Elektromobilität und setzt sich für technologieoffene Mobilität ein, lehnt jedoch eine staatliche Subventionierung und pauschale Verbote ab. Zudem sollen Anreize für Investitionen im Bereich der alternativen Kraftstoffe wie Wasserstoff und E-Fuels geschaffen werden. Die Kfz-Steuer soll mittelfristig durch eine emissionsbasierte Besteuerung ersetzt werden.



Das BSW fordert massive Investitionen in die Sanierung der Verkehrswege, spricht sich aber gegen einseitige Förderungen bestimmter Technologien aus. Neue Infrastrukturprojekte sollen technologieoffen und nachhaltig gestaltet werden. Das Verbot von Fahrzeugen mit herkömmlichen Antriebstechnologien wird abgelehnt, stattdessen wird auf den Erhalt verbrauchsarmer Verbrenner gesetzt. Der einseitige Fokus auf Elektromobilität wird kritisiert, stattdessen fordert die Partei eine technologieoffene Förderung von Mischtechnologien. Zusätzlich fordert das Bündnis, Alternativen wie synthetische Kraftstoffe und neue Batterielösungen stärker in den Fokus zu rücken. (aum)