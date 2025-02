Renault verzichtet auf eine Monatsrate

Wer bis Ende Februar einen neuen Renault least oder finanziert, bekommt eine Monatsrate in Höhe von bis zu 500 Euro geschenkt. Das Angebot gilt im Aktionszeitraum für alle neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge der Marke bei einer Vertragslaufzeit ab 24 Monaten über Mobilize Financial Services. Für ausgewählte Modelle bietet Renault im Aktionszeitraum bis Ende Februar zudem eine Null-Prozent-Finanzierung an.

Um den Bonus zu bekommen muss das Fahrzeug bis zum 30. Juni dieses Jahres erst- bzw. bis 15. März wiederzugelassen worden sein. (aum)