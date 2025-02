Kia geht unter die Elektro-Vans

Kia hat das endgültige Design seinen neuen elektrischen Vans PV 5 enthüllt. Der künftige Konkurrent des VW ID Buzz kommt ebenfalls in zwei Versionen: als Passenger mit Heckklappe, großen Fensterflächen und niedriger Gürtellinie sowie als Kastenwagen Cargo mit geteilten Hecktüren.

Auffällig ist unter anderem die Gestaltung des Bereichs der B-Säule mit ansteigender Linie in der Vorder- und abfallender Kontur auf der sich anschließenden Schiebetür. Die Front prägen eine große untere Aussparung und hoch angesetzte schmale Scheinwerfer. Details zum neuen Modell wird Kia in der kommenden Wochen bekanntgeben. Das Konzeptfahrzeug EV 5 Concept war vor einem Jahr auf der Consumer Electronic Shows in Las Vegas vorgestellt worden. (aum)