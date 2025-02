German Karting Series startet im März

Die „AvD-ACV German Karting Series“ des Automobilclubs von Deutschland und des Automobil-Clubs Verkehr wird nach der Debütsaison in diesem Jahr mit zwei Rennserien fortgesetzt. Die „Light“-Serie richtet sich an Einsteiger und hat 2025 vier Starttermine, während die „Pro“-Serie auf erfahrene, ambitionierte Kartfahrer ausgerichtet ist und fünfmal startet. Das erste Pro-Rennen findet am 2. März auf dem Erftlandring in Kerpen statt, die Light-Serie beginnt ihre Saison drei Wochen später auf der Rennstrecke in Belleben.



Aufgrund der großen Nachfrage von Teams und Fahrern fährt nun auch die KZ2-Master Klasse (Ü35) in beiden Varianten mit getrennter Wertung mit. Zudem wird die „Tillotson T4-Serie“, eine kostengünstige Einstiegsmöglichkeit in den Kartsport, erstmalig Teil der AvD-ACV German Karting Series. Das T4-Konzept sieht in Bezug auf Chassis, Motor und Bereifung Einheitskarts vor, so dass eher das Fahrvermögen als das Material über den Rennausgang entscheidet.



Die weiteren Termine der Pro-Serie sind in Mülsen (4. Mai), Ampfing (6. Juli), nochmals Kerpen (3. August) und Liedolsheim (7. September). Die Lightserie wird nach dem Auftakt am 23. März in Wittgenborn (25. Mai), Oppenrod (21. Juni) und Bopfingen (31. August) ausgetragen. Jeweils am Vortag der Veranstaltungen werden neben freiem Training für Setup-Arbeiten und Kennenlernen der Strecke auch Technikschulungen und Fahrerlehrgänge angeboten. Am Renntag folgen ein zehnminütiges Qualifying sowie zwei Läufe über jeweils 15 Runden.



Die Online-Nennung für das erste Rennen der Pro-Serie in Kerpen ist noch bis zum 1. März möglich. Nennschluss für den Light-Auftakt in Belleben ist der 23. März selbst. Teilnahmevoraussetzung ist bei beiden mindestens die DMSB Race Card oder Lizenz der Stufe C. (aum)