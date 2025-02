Chery stellt visionären Adventure-Van vor

Chery hat in seinem deutschen Entwicklungs- und Designzentrum in Raunheim eine Fahrzeugstudie für die Mobilität von morgen entworfen. Der 5,20 Meter lange Viersitzer New Journeo Concept wird als Adventure-Van mit gewissen Offroad-Eigenschaften klassifiziert.

Das Fahrzeug mit höhenverstellbarer Luftfederung hat eine bewegliche Instrumententafel und verschiebbare 180-Grad-Vordersitze sowie eine gläserne Heckklappe. Die Rücksitzbank kann 40 Zentimeter weit ausgefahren werden. Darüber erstreckt sich eine große Panoramascheibe. Der loungeartige Innenraum des Concept-Cars hat einen mit Wildleder bezogenen Boden. Außerdem gibt es einen multifunktionalen, modularen Frontkofferraum, der variable Sitzbänke, eine mobile Küche und einen Grill bereithält. Die herausnehmbaren Türeinsätze können als Kissen genutzt werden. Der Dachgepäckträger ist mit Solarzellen bestückt, verfügt er über einen versenkbaren Regenschirm und eine Abdeckung, die bei Fahrpausen Schatten spendet.



Der New Journeo Concept wird von einem Hybridsystem mit 2,0-Liter-Benziner und einem Elektromotor angetrieben, das über ein spüezielles ruckfrei arbeitendes Drei-Gang-Getriebe (3DHT) verfügt. Das Konzeptfahrzeug ist zudem mit einem Fahrassistenzsystem ausgestattet, das Funktionen wie ein intelligentes Scannen der Umgebung zur Unterstützung der Navigation bei hohen Geschwindigkeiten bietet und innerstädtisch die Einparkhilfe unterstützt. Geplant ist, dass das System zukünftig in der Lage ist, unbefestigte Straßen zu scannen und dann aktiv die Stoßdämpfer entsprechend und automatisiert anpasst. (aum)