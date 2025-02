Neue Auflage für die Fahrer schwerer Reisemobile: Auch wenn sie in aller Regel nicht für gewerbliche Transporte genutzt werden, müssen sie bei einem Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen mit einem Fahrtenschreiber ausgerüstet werden. Ist das Wohnmobil leichter, zieht aber einen Anhänger oder transportiert beispielsweise einen Roller in der Heckgarage, so wird dessen Gewicht ebenfalls in der Gesamtmasse berücksichtigt. Dann könnten auch Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen unter die Tachographen-Pflicht fallen. Gegen die Einstufung von schweren Reisemobilen als Fahrzeug für den Gütertransport will sich der Caravaning Industrieverband zur Wehr setzen.

Die digitalen Geräte kosten samt Einbau zwischen 800 und 1200 Euro und müssen alle zwei Jahre gewartet werden. Sie erfassen die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers, die täglich bei maximal neun und mindestens elf Stunden liegen. (aum)